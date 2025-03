Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (27): Presidente Lula diz que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra tarifas dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio. Submarino turístico naufraga no Mar Vermelho e deixa seis mortos. Aqui no Brasil, Polícia Federal faz operação contra a máfia dos cigarros. Daqui a pouco tem a final do Paulistão na RECORD. Corinthians joga com casa lotada para encerrar jejum de títulos que já dura seis anos. E o Palmeiras entra em campo em busca do tetracampeonato.