Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (27): Governo decide ir à Justiça para manter o aumento do IOF e aguarda parecer da Advocacia-Geral da União. Presidentes da Câmara e do Senado desistem de ir à audiência no Supremo sobre emendas parlamentares. Na Bahia, dois prefeitos são presos suspeitos de desviar dinheiro público. Perícia conclui que Juliana Marins sofreu hemorragia interna depois de queda em vulcão na Indonésia. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz que cessar-fogo em Gaza pode sair na semana que vem. O Jornal da Record mostra como o PCC financiou uma ONG para conquistar privilégios nos presídios. Desemprego caí para 6,2% em maio e atinge o menor índice para o período. E no futebol, Neymar volta das férias e treina com o Santos depois de renovar contrato.