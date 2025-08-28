Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta-feira (27): Lula assina renovação do mandato do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que ainda vai passar por sabatina no Congresso. Senado aprova urgência para votação do PL contra adultização de menores nas redes sociais. Carreata com presidente da Argentina é atacada com pedras e Javier Milei é retirado às pressas. Polícia investiga se equipe médica injetou ácido em paciente durante hemodiálise em hospital particular no Rio. E mais: Lula assina decreto da TV 3.0, com recursos de interatividade e melhor qualidade de som e imagem.