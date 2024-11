Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (27): Governo anuncia isenção no imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Dólar fecha no maior valor da história. Prefeitura interdita clínica onde mulher morreu durante procedimento estético em São Paulo. No Rio de Janeiro, mãe e filha são presas por venda ilegal de remédios para emagrecer. Chuva provoca destruição e morte na Bahia. Em jogo emocionante, Botafogo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro.