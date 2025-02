Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (28): Contratações com carteira assinada crescem no setor de turismo. Dólar volta a cair e fecha em R$ 5,86, menor nível desde novembro do ano passado. Lula reúne ministros para discutir situação de brasileiros ilegais deportados dos Estados Unidos. Donald Trump convida Benjamin Netanyahu para encontro na Casa Branca. No futebol, presidente do Santos anuncia a volta do craque Neymar.