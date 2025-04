Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (28): Apagão atinge países europeus e afeta serviços de transporte e comunicação. Segundo as autoridades de Portugal, a queda de energia foi causada por fenômeno atmosférico. presidente russo, Vladimir Putin, anuncia trégua de três dias na guerra com a Ucrânia. No Brasil, ministro Carlos Lupi admite demora para apurar denúncias de fraudes no INSS. Alexandre de Moraes estabelece prazo para defesa de Collor comprovar problemas de saúde do ex-presidente. No futebol, Corinthians apresenta Dorival Júnior, e técnico já treina equipe depois de goleada sofrida contra o Flamengo. Os números do novo líder do Brasileirão, que tem o melhor ataque e também o artilheiro da competição.