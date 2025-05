Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (28): Depois de reunião com bancos, governo admite rever aumento do IOF. Polícia Federal desmonta grupo de extermínio com tabela de preços para assassinar autoridades. Posse da nova ministra das mulheres é marcada por recados em defesa de Marina Silva. Rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro vira rota do tráfico e apreensões disparam. Terroristas do Hamas são suspeitos de atirar contra palestinos que invadiram armazém em busca de comida.



