Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/06/2025

Confira na edição do Jornal do Record deste sábado (28): Visitante escorrega e cai no mesmo vulcão onde brasileira morreu na Indonésia. Tratores viram alvo de criminosos no interior de São Paulo. Exclusivo: áudios revelam negócios entre policiais e empresários, ligados ao crime organizado. Ucrânia divulga imagens de soldados russos em desespero durante ataque com drones inteligentes. Com rios acima do nível, gaúchos ficam em alerta para novo temporal nas próximas horas. No Paraná, torcedores do Athletico-PR e do Coritiba entram em confronto violento antes do clássico pela série B.