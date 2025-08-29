Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/08/2025

Em entrevista exclusiva, o presidente Lula diz estar pronto para negociar o tarifaço com Donald Trump

Íntegras|Do R7

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta-feira (28): Megaoperação contra o PCC cumpre mais de 300 mandados em corretoras, distribuidoras de combustíveis, refinarias e terminais portuários pelo Brasil. Investigação mostra esquema bilionário com a venda de combustíveis adulterados e a atuação no maior centro financeiro do país. O Governo Federal pretende intensificar a fiscalização de movimentações financeiras de bancos digitais. Familiares de brasileiros que morreram durante a ditadura militar recebem certidão de óbito revisada.

  • jornal-da-record

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.