Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta-feira (28): Megaoperação contra o PCC cumpre mais de 300 mandados em corretoras, distribuidoras de combustíveis, refinarias e terminais portuários pelo Brasil. Investigação mostra esquema bilionário com a venda de combustíveis adulterados e a atuação no maior centro financeiro do país. O Governo Federal pretende intensificar a fiscalização de movimentações financeiras de bancos digitais. Familiares de brasileiros que morreram durante a ditadura militar recebem certidão de óbito revisada.