Assista à íntegra do Jornal da Record | 28/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (29): Nossos repórteres explicam os principais pontos do pacote de ajustes nas contas públicas. Haddad se reúne com senadores para buscar apoio e aprovar medidas. Propostas decepcionam mercado e dólar volta a bater valor recorde. No Oriente Médio, equipe do Jornal da Record visita centro de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. No esporte, campanha para pagar estádio do Corinthians arrecada R$ 7 milhões em 24 horas.