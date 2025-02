Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (29): Banco Central eleva a taxa básica de juros em um ponto percentual. Governo federal deve lançar novo sistema de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Mais um dia de temporal com alagamentos no Sudeste. Técnicos tentam dispersar mancha de óleo que vazou na Baía de Guanabara. Israel divulga lista com nomes de reféns que serão libertados pelo grupo terrorista Hamas. Flamengo anuncia a contratação de capitão da seleção brasileira. Tudo sobre Portuguesa e São Paulo pelo Campeonato Paulista com transmissão ao vivo da RECORD.