Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (29): Polícia Federal faz operação contra o tráfico internacional de drogas com uso de veleiros e barcos. Ministro Carlos Lupi admite a deputados que o INSS enfrenta problemas com fraudes há muitos anos. Suspeitos de fraudar descontos de aposentados têm aumento milionário no patrimônio. Governo português culpa Espanha por apagão que parou transportes e comunicações nos dois países. Nos Estados Unidos, Trump completa 100 dias de governo com mais de 150 ordens executivas assinadas. E no futebol, clubes trocam comissões técnicas para reagir no Brasileirão.