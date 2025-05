Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (29): Presidente da Câmara dá prazo de dez dias para que governo apresente alternativas ao aumento do IOF. Ministro da previdência diz que pretende ressarcir aposentados antes do fim do ano. Desemprego fica em 6,6% e número de trabalhadores com carteira assinada é recorde. Justiça volta a liberar governo americano a cobrar tarifas a produtos de outros países.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!