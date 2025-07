Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/07/2025

Veja na edição do Jornal da Record desta terça (29): Senadores brasileiros participam de encontro com parlamentares americanos para tentar negociação sobre tarifas. Sem citar o Brasil, secretário de Comércio dos Estados Unidos diz que produtos que não são produzidos no país podem ter taxa zero. Preocupadas com o tarifaço, empresas brasileiras anunciam férias coletivas. Deputada Carla Zambelli é presa na Itália e pode ser extraditada para o Brasil. Ciclone extratropical causa estragos no Rio Grande do Sul. No litoral, lobo-marinho foi parar no meio da rua. Na reta final do primeiro turno, clubes se reforçam para o Campeonato Brasileiro. Na reportagem especial, você vai ver como criminosos revendem medicamentos roubados que podem gerar riscos à saúde.