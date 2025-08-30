Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta-feira (29): Polícia Federal investiga vazamento antes da megaoperação contra o PCC. Carretas com combustível de empresas ligadas a alvos de uma megaoperação contra o crime organizado na região metropolitana de Salvador (BA) são abandonadas. Receita Federal vai fiscalizar as fintechs com o mesmo rigor dos bancos tradicionais. Procuradoria-geral se manifesta contra a presença de policiais federais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E domingo tem duelo de gigantes: Corinthians x Palmeiras, ao vivo na RECORD, R7 e RecordPlus.