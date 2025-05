Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/04/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (30): Deputados protocolam pedido para criar a CPI do INSS. Justiça bloqueia mais de R$ 1,5 bilhão de grupo suspeito de comandar pirâmide com criptomoedas. Polícia investiga assassinato de professora que saiu de casa para buscar os filhos. Brasil tem o menor índice de desemprego para um trimestre encerrado em março. Estados Unidos registram queda no PIB e Donald Trump diz que economia americana vai prosperar. No futebol, Cléber Xavier conta com o apoio da torcida do Santos em seu primeiro desafio como técnico. No Brasileirão, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam domingo na briga pelas primeiras posições na tabela.