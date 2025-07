Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/06/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (30): Agente de trânsito é preso por dirigir bêbado e causar acidente em São Paulo. Em Salvador, casa pega fogo durante "guerra de espadas". Explosivo entrou pela janela. Prefeitura de Porto Alegre fecha comportas para proteger cidade de novos alagamentos. Na Europa, onda de calor deixa países em alerta. Portugal, teve temperatura acima dos 46 graus. Brasil abre quase 150 mil vagas de emprego em maio. No STF, Alexandre de Moraes será o relator de ação que vai definir o futuro do IOF. Botafogo demite o técnico, depois de ser derrotado pelo Palmeiras no Mundial de Clubes.