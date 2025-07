Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (30): Com adiamento e exceções, governo e empresários recebem tarifaço com alívio. Presidente Lula convoca reunião para definir as próximas medidas. Trump aplica sanções econômicas a Alexandre de Moraes por suposta violação dos direitos humanos. Mercado reage bem a tarifaço esvaziado e bolsa fecha em alta. No mesmo dia, Banco Central interrompe sequência e mantém a taxa de juros em 15% ao ano. No Rio de Janeiro com ressaca, pistas da Praia do Leblon são novamente tomadas pela areia. E na reportagem especial, você vai entender por que os criminosos preferem roubar cargas de alimentos e bebidas.