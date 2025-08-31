Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/08/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (30): A três dias do julgamento, ministro Alexandre de Moraes determina revistar todos os veículos que saem da casa de Bolsonaro. No Rio de Janeiro, entregador é baleado por se recusar a subir com o lanche. Sargento brasileiro do exército de Israel morre em ação militar na Faixa de Gaza. Especialistas analisam a situação do Brasil depois que a justiça americana considerou ilegais as tarifas de Donald Trump. No Japão, uma nova lei quer impedir nomes estranhos em crianças recém-nascidas. O adeus a um dos maiores escritores do brasil: Luis Fernando Veríssimo, que morreu aos 88 anos.