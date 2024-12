Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/11/2024

Veja a edição completa do JR deste sábado (30) com os seguintes destaques: Lula recebe Ministro da Defesa e três comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. Donald Trump ameaça taxar em 100% os países do Brics caso nova moeda seja criada. Trabalhadores do maior site de vendas do mundo entram em greve. Botafogo vence o Atlético Mineiro na final da Copa Libertadores da América.