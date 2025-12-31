Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/12/2025
Jair Bolsonaro segue internado em Brasília e faz novo procedimento cirúrgico para conter soluços
Confira na edição do Jornal da Record desta terça-feira (30): Acidente entre carro e caminhão mata seis pessoas da mesma família no Paraná. Na Bahia, sete pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol. Bolsonaro faz novo procedimento cirúrgico para conter soluços. Desemprego cai para 5,2% e atinge a menor taxa da série histórica. Rio de Janeiro recebe título de "maior Réveillon do mundo" e espera mais de 2,5 milhões de pessoas na Virada. Capital paulista finaliza os preparativos para festa de Ano Novo com 14 horas de shows gratuitos.
