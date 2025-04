Assista à íntegra do Jornal da Record | 31/03/2025

Veja a edição completa do JR desta segunda (31) com os seguintes destaques: Petrobras anuncia redução no preço do diesel às refinarias. Remédios podem ficar até 5% mais caros. Polícia de São Paulo indicia homem suspeito de matar a adolescente Vitória. Mortes por terremoto na Ásia passam de 2 mil. E ainda: tudo sobe a primeira rodada do Brasileirão.



