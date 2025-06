Assista à íntegra do Jornal da Record | 31/05/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (31): Começa amanhã (1º) a cobrança extra na conta de luz. Ministérios das Cidades, Defesa e Saúde serão os mais atingidos por decreto do governo que bloqueia parte do orçamento. Receita Federal diz que quase três milhões de contribuintes não entregaram o Imposto de Renda. Irã acelera produção de urânio e eleva o temor por uma arma nuclear. Israel e Estados Unidos rejeitam contraproposta do Hamas para um cessar-fogo. Brasil registra aumento no número de fumantes pela primeira vez em 18 anos. No futebol, Corinthians e Vitória se enfrentam amanhã (1º) pelo Campeonato Brasileiro.



