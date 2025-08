Assista à íntegra do Jornal da Record | 31/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (31): Setores não excluídos do tarifaço temem demissões e pedem para governo brasileiro abandonar ideologia e negociar com Donald Trump. Produtores de carne bovina estimam prejuízo acima de R$ 5 bilhões se não houver acordo com governo americano. Governo Lula ainda estuda medidas para tentar reduzir impactos do tarifaço. Advocacia-Geral da União avalia a contratação de um escritório nos Estados Unidos para defender ministro Alexandre de Moraes de sanções econômicas. Na reportagem especial, como funciona o mercado ilegal de peças de motos roubadas em assaltos e o Jornal da Record faz um alerta. Criminosos usam a febre do momento para enganar consumidores. Saiba como não cair no golpe do falso morango do amor.