Inteligência alemã suspeita de origem laboratorial do coronavírus na China Governo chinês nega envolvimento do instituto de Wuhan com a pandemia JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 23h49 (Atualizado em 13/03/2025 - 23h49 )

Covid teria até 90% de chance de ter surgido em laboratório na China, estima Inteligência alemã

A imprensa alemã divulgou que o Serviço de Inteligência do país estima entre 80% e 90% a probabilidade do coronavírus ter sido originado no Instituto de Virologia de Wuhan. Cientistas chineses teriam aumentado a capacidade de contaminação do vírus para experimentos em humanos, mas não conseguiram controlar sua disseminação. Em resposta, o governo chinês afirmou que o instituto nunca realizou tais pesquisas e que não está ligado à pandemia de Covid-19.

