Internacional aposta em Roger Machado para romper jejum no Brasileirão Clube gaúcho não vence a competição há 46 anos e busca título sob comando de Roger Machado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 23h49 (Atualizado em 25/03/2025 - 23h49 )

Brasileirão: Inter confia em Roger Machado para superar tabu de 46 anos

A partir deste fim de semana, a RECORD transmitirá o Campeonato Brasileiro. O Internacional é um dos principais candidatos ao título, apesar de não vencer a competição há 46 anos. O clube aposta no técnico Roger Machado, que recentemente conquistou o Campeonato Gaúcho e teve uma campanha de destaque no segundo turno do Brasileirão.

Roger Machado é o único treinador negro na Série A e enfrenta desafios dentro e fora de campo. No Rio Grande do Sul, onde o futebol é dividido entre torcedores do Internacional e do Grêmio, Roger, conhecido por sua trajetória no tricolor gaúcho, agora lidera o time colorado. Ele acredita na capacidade transformadora do futebol na sociedade.

Com uma comunicação única, Roger tenta simplificar estratégias complexas para seus jogadores. Sua visão é que o futebol reflete a sociedade, com suas emoções intensificadas nos estádios. O Internacional espera que, sob a liderança de Roger, o clube possa finalmente quebrar o longo tabu e conquistar o tão almejado título brasileiro.

