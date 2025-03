Internacional conquista Campeonato Gaúcho ao empatar com Grêmio Empate em 1 a 1 garante título ao Internacional após campanha invicta JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h35 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h35 ) twitter

Internacional vence o Grêmio e conquista o Campeonato Gaúcho pela primeira vez desde 2016

O Internacional garantiu o título do Campeonato Gaúcho ao empatar com o Grêmio em 1 a 1, encerrando um jejum de conquistas estaduais que durava desde 2016. O jogo foi realizado no Beira Rio, onde cerca de 50 mil torcedores acompanharam a partida decisiva.

Valencia abriu o placar para o Internacional com um gol de falta no segundo tempo. O Grêmio empatou com um gol de cabeça de Wagner Leonardo, mas o resultado não foi suficiente para superar a vantagem do Internacional, que teve uma campanha invicta no campeonato. Este foi o quinto título invicto da história do clube.

O técnico Roger Machado, que já comandou o Grêmio, foi muito aplaudido pela torcida colorada durante as comemorações. Com este título, o Internacional soma 46 conquistas estaduais, superando o rival Grêmio em três títulos. A festa continuou com a torcida nas ruas e na entrevista coletiva após o jogo.

