Investigação confirma arma usada em homicídio de gari em BH

Perícia aponta pistola de delegada como origem do disparo fatal

  • Perícia confirma que pistola de delegada disparou a bala que matou o gari Laudemir de Souza em BH.
  • A arma estava na casa do empresário Renê Júnior, que está sob investigação.
  • Renê Júnior está preso preventivamente; polícia analisa dados do celular e carro dele.
  • Testemunhas afirmam que ele atirou após se irritar com um caminhão de lixo, mas ele nega as acusações.

 

Um exame pericial confirmou que a bala que matou o gari Laudemir de Souza em Belo Horizonte foi disparada de uma pistola encontrada na casa do empresário Renê Júnior. A arma pertence à esposa dele, que é delegada e também está sob investigação pela corregedoria.

A polícia obteve autorização judicial para acessar dados do telefone e do carro do empresário no dia do crime, incluindo rotas percorridas e registros de chamadas. Renê Júnior está preso preventivamente na região metropolitana.

Testemunhas afirmam que ele atirou em Laudemir após se irritar com um caminhão de lixo bloqueando a passagem. Apesar disso, Renê Júnior nega as acusações. A motorista do caminhão tem certeza sobre a identidade do atirador.

Qual foi a conclusão da investigação sobre o homicídio do gari Laudemir de Souza em Belo Horizonte?

A investigação confirmou que a bala que matou Laudemir de Souza foi disparada de uma pistola encontrada na casa do empresário Renê Júnior, que pertence à sua esposa, uma delegada que também está sendo investigada.


Que ações a polícia tomou em relação ao empresário Renê Júnior após o crime?

A polícia obteve autorização judicial para acessar dados do telefone e do carro de Renê Júnior, incluindo rotas percorridas e registros de chamadas.

Qual é a versão apresentada por testemunhas sobre o ocorrido?

Testemunhas afirmam que Renê Júnior atirou em Laudemir após se irritar com um caminhão de lixo que bloqueava a passagem.


Qual é a posição de Renê Júnior em relação às acusações?

Renê Júnior nega as acusações de ter atirado em Laudemir, apesar de a motorista do caminhão ter certeza sobre a identidade do atirador.

