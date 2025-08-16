Investigação confirma arma usada em homicídio de gari em BH
Perícia aponta pistola de delegada como origem do disparo fatal
Um exame pericial confirmou que a bala que matou o gari Laudemir de Souza em Belo Horizonte foi disparada de uma pistola encontrada na casa do empresário Renê Júnior. A arma pertence à esposa dele, que é delegada e também está sob investigação pela corregedoria.
A polícia obteve autorização judicial para acessar dados do telefone e do carro do empresário no dia do crime, incluindo rotas percorridas e registros de chamadas. Renê Júnior está preso preventivamente na região metropolitana.
Testemunhas afirmam que ele atirou em Laudemir após se irritar com um caminhão de lixo bloqueando a passagem. Apesar disso, Renê Júnior nega as acusações. A motorista do caminhão tem certeza sobre a identidade do atirador.
