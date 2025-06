Investigação da morte do empresário Adalberto Jr. avança com novo depoimento Amigo revela detalhes dos últimos momentos antes do desaparecimento em Interlagos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 20h13 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h13 ) twitter

Caso Adalberto: novo depoimento de amigo que estava em evento pode ajudar a desvendar o crime

A Polícia de São Paulo está investigando a morte do empresário Adalberto Jr., encontrado morto em um buraco no autódromo de Interlagos. Rafael Aliste, amigo do empresário, prestou novo depoimento à equipe de homicídios. Ele relatou que se despediu de Adalberto por volta das 21h15, quando ele parecia agitado, mas sem desentendimentos aparentes.

O depoimento de Aliste é considerado crucial para a investigação que tenta reconstruir os últimos momentos de Adalberto. A esposa do empresário teve seu último contato com ele às 19h48 e enviou uma mensagem às 21h15 que não foi recebida. Testemunhas do evento de motociclismo, incluindo organizadores e seguranças, também foram ouvidas pela polícia.

Rafael Aliste já havia sido ouvido anteriormente na delegacia de pessoas desaparecidas. Ele mencionou que ambos consumiram cerveja e maconha durante o evento. Imagens mostram Aliste retornando para casa de moto às 23h00. A polícia ainda investiga a possibilidade de Adalberto ter se envolvido em uma briga ou ter sido abordado por seguranças ao acessar uma área restrita. Exames toxicológico, necroscópico e análises de manchas de sangue encontradas no carro do empresário estão pendentes.

