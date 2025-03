Investigação sobre morte de turista americano no Rio de Janeiro Corpo de Sam Louis Blinder foi encontrado em Duque de Caxias após atropelamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 23h48 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h48 ) twitter

Polícia investiga atropelamento de norte-americano encontrado morto sem documentos no RJ

No Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de Sam Louis Blinder, um turista americano com cidadania brasileira, encontrado morto após ser atropelado na Baixada Fluminense. Aos 34 anos, Blinder estava na cidade para o Carnaval. Seu corpo foi identificado no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, sem documentos.

Antes de chegar ao Rio, Sam visitou sua avó em Sorocaba. Em seu último contato com a família, no dia 8 de março, ele desapareceu. Seu corpo foi localizado a cerca de 35 km da última localização conhecida registrada em vídeo.

Imagens das câmeras de segurança mostram que ele estava sozinho e tentou atravessar uma rodovia, se desequilibrando ao pular uma grade. O motorista envolvido não prestou socorro e está sendo procurado. A polícia também investiga se Sam ingeriu alguma substância antes do incidente.

