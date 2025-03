Israel alertou Brasil sobre ligação financeira entre PCC e Hezbollah Fintechs foram utilizadas para lavagem de dinheiro entre facções criminosas internacionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h32 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h32 ) twitter

Israel alertou o Brasil sobre envolvimento do Hezbollah com fintech ligada ao PCC

Um documento obtido pelo Jornal da RECORD revela que Israel alertou o Brasil sobre uma conexão financeira entre uma fintech associada ao PCC e o grupo terrorista Hezbollah. O Ministério Público de São Paulo descobriu que a facção criminosa brasileira mantinha quase R$ 500 milhões em uma carteira digital também utilizada pelo grupo libanês.

O alerta, emitido pelo Ministério da Defesa de Israel em três idiomas, foi enviado às autoridades financeiras globais. O documento destaca a apreensão de carteiras digitais do PCC para prevenir atividades terroristas. Um relatório do COAF reforçou a conexão entre a fintech e o Hezbollah, mencionando transações internacionais realizadas pelo 2Go Bank.

Vinícius Gritzbach revelou ao Ministério Público detalhes sobre as operações das instituições digitais vinculadas ao PCC. A desembargadora Ivana Davi destacou a complexidade das relações internacionais do PCC com grupos estrangeiros. Tentativas de contato com a defesa do 2Go Bank não obtiveram resposta.

