Israel aprova ofensiva militar em Gaza visando resgate de reféns Forças Armadas priorizam ação contra Hamas e ajuda humanitária JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h28 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Israel iniciou uma ofensiva militar em Gaza para resgatar cerca de 50 reféns.

O primeiro-ministro Netanyahu rejeitou a diplomacia como solução e negou uso de fome como arma.

A ajuda humanitária chegou à região com o suporte de aviões de seis países.

Aviões israelenses atacaram áreas de Gaza, visando túnel do Hamas sem atingir civis.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O chefe das Forças Armadas de Israel autorizou uma nova ofensiva militar na Faixa de Gaza, com o objetivo de assumir o controle da cidade de Gaza e resgatar cerca de 50 reféns mantidos em cativeiro por quase dois anos, dos quais pelo menos 20 estão confirmados como vivos. Inicialmente contrário à operação, o tenente-general Eyal Zamir agora apoia a decisão do governo.

Em discurso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a diplomacia não é a solução para o conflito atual e negou que Israel esteja usando a fome como arma contra o Hamas. Aviões de seis países lançaram mais de 100 toneladas de ajuda humanitária na região, enquanto crianças de Gaza foram levadas para a Itália para tratamento médico.

Aviões israelenses atacaram diversas áreas de Gaza, com alegações do governo de que o Hamas construiu túneis sob residências civis, complicando operações sem atingir civis. Em uma ação separada, o exército israelense eliminou Abdullah Abdelbegin, comandante do Hamas acusado do sequestro de soldados israelenses no início de outubro.

Qual foi a decisão recente das Forças Armadas de Israel em relação à Faixa de Gaza?

As Forças Armadas de Israel, sob a autorização do chefe das Forças Armadas, tenente-general Eyal Zamir, aprovaram uma nova ofensiva militar na Faixa de Gaza para resgatar cerca de 50 reféns mantidos em cativeiro, dos quais pelo menos 20 estão confirmados como vivos.

‌



O que afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre a situação atual?

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu destacou que a diplomacia não é a solução para o conflito atual e negou que Israel esteja usando a fome como arma contra o Hamas.

Que tipo de ajuda humanitária está sendo enviada para Gaza?

Aviões de seis países lançaram mais de 100 toneladas de ajuda humanitária na região e crianças de Gaza foram transportadas para a Itália para receber tratamento médico.

‌



Quais foram as ações militares específicas realizadas pelo exército israelense?

Aviões israelenses atacaram várias áreas de Gaza, alegando que o Hamas construiu túneis sob residências civis, além de eliminar Abdullah Abdelbegin, um comandante do Hamas acusado do sequestro de soldados israelenses no início de outubro.

Veja também

‌



Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/08/2025 Advogados de Núcleo 1 da tentativa de golpe devem apresentar defesas dos reús nesta quarta (13) Ex-assessor de Bolsonaro diz que ex-presidente pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto passa mal e tem que ser operado em São Paulo Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares Especialistas defendem que redes sociais removam conteúdos com sexualização infantil na internet Presidente Lula debate com integrantes do governo projeto de lei para regulamentar redes sociais Casa do influenciador Hytalo Santos é alvo de mandado de busca e apreensão em João Pessoa (PB) Vendas do comércio registram terceiro mês consecutivo de queda Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia Quatro pessoas são presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente FGTS de trabalhadores Solução duradoura para o tarifaço seria um acordo do Brasil com os EUA, dizem especialistas Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul Policial militar do Bope é baleado durante operação contra traficantes de facção criminosa do RJ SP: policial baleado em Paraisópolis faz reconhecimento de homem que roubou a arma dele Autoridades alertam para riscos de motos aquáticas após série de acidentes em praias brasileiras EUA revogam vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos por suposta ligação com regime cubano Donald Trump promete 'consequências severas' à Russia se guerra contra a Ucrânia não acabar Chefe das forças armadas de Israel aprova plano militar para nova ofensiva na Faixa de Gaza TJ mantém prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!