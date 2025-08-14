Israel aprova ofensiva militar em Gaza visando resgate de reféns
Forças Armadas priorizam ação contra Hamas e ajuda humanitária
O chefe das Forças Armadas de Israel autorizou uma nova ofensiva militar na Faixa de Gaza, com o objetivo de assumir o controle da cidade de Gaza e resgatar cerca de 50 reféns mantidos em cativeiro por quase dois anos, dos quais pelo menos 20 estão confirmados como vivos. Inicialmente contrário à operação, o tenente-general Eyal Zamir agora apoia a decisão do governo.
Em discurso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a diplomacia não é a solução para o conflito atual e negou que Israel esteja usando a fome como arma contra o Hamas. Aviões de seis países lançaram mais de 100 toneladas de ajuda humanitária na região, enquanto crianças de Gaza foram levadas para a Itália para tratamento médico.
Aviões israelenses atacaram diversas áreas de Gaza, com alegações do governo de que o Hamas construiu túneis sob residências civis, complicando operações sem atingir civis. Em uma ação separada, o exército israelense eliminou Abdullah Abdelbegin, comandante do Hamas acusado do sequestro de soldados israelenses no início de outubro.
Qual foi a decisão recente das Forças Armadas de Israel em relação à Faixa de Gaza?
As Forças Armadas de Israel, sob a autorização do chefe das Forças Armadas, tenente-general Eyal Zamir, aprovaram uma nova ofensiva militar na Faixa de Gaza para resgatar cerca de 50 reféns mantidos em cativeiro, dos quais pelo menos 20 estão confirmados como vivos.
O que afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre a situação atual?
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu destacou que a diplomacia não é a solução para o conflito atual e negou que Israel esteja usando a fome como arma contra o Hamas.
Que tipo de ajuda humanitária está sendo enviada para Gaza?
Aviões de seis países lançaram mais de 100 toneladas de ajuda humanitária na região e crianças de Gaza foram transportadas para a Itália para receber tratamento médico.
Quais foram as ações militares específicas realizadas pelo exército israelense?
Aviões israelenses atacaram várias áreas de Gaza, alegando que o Hamas construiu túneis sob residências civis, além de eliminar Abdullah Abdelbegin, um comandante do Hamas acusado do sequestro de soldados israelenses no início de outubro.
