Israel aprova plano militar para controle de Gaza Operações visam desarmamento do Hamas e nova autoridade civil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 23h53 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h53 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Israel aprova plano militar para controle de Gaza, focado no desarmamento do Hamas.

Tanques estão posicionados na fronteira e o exército controla 75% do território.

O primeiro-ministro Netanyahu delineia cinco objetivos, incluindo libertação de reféns.

Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU discutirá o plano, com apoio dos EUA e críticas de líderes árabes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para estabelecer controle militar sobre a cidade de Gaza, com operações visando o desarmamento do Hamas e a formação de uma nova autoridade civil na região. Tanques foram posicionados na fronteira, enquanto o Exército afirma controlar 75% do território.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu delineou cinco objetivos para encerrar o conflito, incluindo a libertação de reféns e a desmilitarização de Gaza. Apesar do apoio dos Estados Unidos ao direito de defesa de Israel, a presidente da Comissão Europeia pediu reconsideração do plano. O presidente palestino busca apoio de líderes árabes para impedir a ação, classificando-a como agressão.

O Conselho de Segurança da ONU agendou uma reunião de emergência para discutir o plano de Israel, enquanto o embaixador dos EUA em Israel e o vice-presidente J.D. Vance expressaram apoio à postura israelense.

