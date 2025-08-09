Israel aprova plano militar para controle de Gaza, focado no desarmamento do Hamas.
Tanques estão posicionados na fronteira e o exército controla 75% do território.
O primeiro-ministro Netanyahu delineia cinco objetivos, incluindo libertação de reféns.
Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU discutirá o plano, com apoio dos EUA e críticas de líderes árabes.
O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para estabelecer controle militar sobre a cidade de Gaza, com operações visando o desarmamento do Hamas e a formação de uma nova autoridade civil na região. Tanques foram posicionados na fronteira, enquanto o Exército afirma controlar 75% do território.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu delineou cinco objetivos para encerrar o conflito, incluindo a libertação de reféns e a desmilitarização de Gaza. Apesar do apoio dos Estados Unidos ao direito de defesa de Israel, a presidente da Comissão Europeia pediu reconsideração do plano. O presidente palestino busca apoio de líderes árabes para impedir a ação, classificando-a como agressão.
O Conselho de Segurança da ONU agendou uma reunião de emergência para discutir o plano de Israel, enquanto o embaixador dos EUA em Israel e o vice-presidente J.D. Vance expressaram apoio à postura israelense.
