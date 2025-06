Israel ataca alvos iranianos matando líderes militares Conflito entre Israel e Irã aumenta tensão nuclear na região JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h53 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h53 ) twitter

Ao menos seis chefes militares iranianos morrem em ataque lançado por Israel

Na madrugada de sexta-feira (13), Israel lançou um ataque com mísseis e drones contra alvos militares no Irã, visando impedir o avanço do programa nuclear iraniano. A ofensiva resultou na morte de pelo menos seis líderes militares iranianos. Em resposta, o Irã retaliou com mais de 150 mísseis e drones contra Israel; a maioria foi interceptada pelo sistema de defesa israelense.

Em Tel Aviv, as autoridades orientaram a população a buscar refúgio em abrigos antibomba devido à iminência de novos ataques. O Muro das Lamentações ficou vazio e hospitais transferiram pacientes para locais seguros.

O ataque israelense também atingiu instalações nucleares importantes no Irã, como a usina de Natanz. Apesar disso, as forças iranianas conseguiram defender um importante centro nuclear. A situação preocupa devido ao poderio militar dos dois países; o Irã possui um grande número de soldados e mísseis balísticos enquanto Israel conta com capacidades nucleares não confirmadas oficialmente.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a operação continuará até que os objetivos sejam alcançados.

