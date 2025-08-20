Israel avalia proposta de trégua aceita pelo Hamas
Mediadores aguardam resposta israelense sobre cessar-fogo
Mediadores internacionais aguardam a decisão de Israel sobre uma proposta de trégua com o Hamas. O grupo já aceitou os termos, mas Israel exige a liberação completa dos reféns. A proposta aceita pelo Hamas prevê a libertação de apenas metade dos reféns vivos. Familiares das vítimas pressionam o governo israelense a aceitar o acordo.
O governo de Israel ainda não se pronunciou oficialmente, mas altos funcionários afirmam que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está comprometido com a recuperação de todos os reféns, a desmilitarização de Gaza e o desarmamento do Hamas. O Egito ofereceu-se para guardar as armas do grupo terrorista por tempo indeterminado, enquanto o Catar acredita que a proposta pode levar a um cessar-fogo permanente.
Recentemente, as forças de defesa de Israel informaram a morte de um terrorista envolvido no sequestro de Yarden Bibas. Yarden foi libertado, mas sua esposa e filhos morreram em cativeiro.
