Israel avalia proposta de trégua aceita pelo Hamas Mediadores aguardam resposta israelense sobre cessar-fogo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h45 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h45 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mediadores internacionais aguardam a resposta de Israel sobre a proposta de trégua com o Hamas.

O Hamas aceitou os termos, mas Israel exige a liberação completa dos reféns.

Familiares das vítimas pressionam o governo israelense a aceitar o acordo.

O Egito se oferece para guardar as armas do Hamas, enquanto o Catar acredita que a proposta pode resultar em um cessar-fogo permanente.

Mediadores internacionais aguardam a decisão de Israel sobre uma proposta de trégua com o Hamas. O grupo já aceitou os termos, mas Israel exige a liberação completa dos reféns. A proposta aceita pelo Hamas prevê a libertação de apenas metade dos reféns vivos. Familiares das vítimas pressionam o governo israelense a aceitar o acordo.

O governo de Israel ainda não se pronunciou oficialmente, mas altos funcionários afirmam que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está comprometido com a recuperação de todos os reféns, a desmilitarização de Gaza e o desarmamento do Hamas. O Egito ofereceu-se para guardar as armas do grupo terrorista por tempo indeterminado, enquanto o Catar acredita que a proposta pode levar a um cessar-fogo permanente.

Recentemente, as forças de defesa de Israel informaram a morte de um terrorista envolvido no sequestro de Yarden Bibas. Yarden foi libertado, mas sua esposa e filhos morreram em cativeiro.

Qual é a posição de Israel sobre a proposta de trégua com o Hamas?

Israel ainda não se pronunciou oficialmente, mas altos funcionários afirmam que o governo, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, está comprometido com a recuperação total dos reféns, a desmilitarização de Gaza e o desarmamento do Hamas.

‌



O que o Hamas aceitou em relação à proposta de trégua?

O Hamas aceitou a proposta de trégua, que prevê a liberação de apenas metade dos reféns vivos, enquanto Israel exige a liberação completa deles.

Como as famílias das vítimas estão reagindo à situação atual?

Familiares das vítimas têm pressionado o governo israelense a aceitar o acordo de trégua com o Hamas.

‌



Quais países estão envolvidos nas negociações da trégua?

Mediadores internacionais, incluindo o Egito e o Catar, estão envolvidos nas negociações. O Egito ofereceu guardar as armas do Hamas por tempo indeterminado, enquanto o Catar acredita que a proposta pode resultar em um cessar-fogo permanente.

