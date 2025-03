Israel bombardeia alvos do Hezbollah em Beirute após novos ataques Primeiro ataque à capital libanesa desde o cessar-fogo de novembro passado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/03/2025 - 00h16 (Atualizado em 29/03/2025 - 00h16 ) twitter

Israel atinge alvos do Hezbollah no Líbano em resposta a novos ataques do grupo terrorista

Israel foi alvo de ataques lançados do Líbano, levando a uma resposta militar contra alvos do Hezbollah em Beirute. Este foi o primeiro bombardeio à capital libanesa desde que o cessar-fogo foi estabelecido em novembro passado. As forças israelenses atacaram armazéns de drones do Hezbollah no sul de Beirute após identificar dois foguetes disparados do Líbano; um foi interceptado enquanto o outro não atingiu seu alvo.

O Hezbollah negou envolvimento nos disparos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel responderá sempre que se sentir ameaçado pelo Líbano. O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que a paz no norte de Israel é crucial para evitar conflitos em Beirute. Os Estados Unidos apoiaram as ações de Israel e impuseram sanções econômicas contra pessoas ligadas ao Hezbollah.

