Israel busca libertação de reféns em negociação com Hamas
Pressão militar aumenta na Faixa de Gaza; Tel Aviv sofre ataque
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma comitiva israelense está programada para negociar com o Hamas a libertação de cerca de 50 reféns na Faixa de Gaza. O movimento ocorre após Tel Aviv ser alvo de um ataque do Iêmen, que deixou a cidade sob alerta, mas sem vítimas.
Na mesma região, o exército de Israel destruiu postos de lançamento de foguetes empregados pelos terroristas do Hamas. Autoridades israelenses acreditam que o aumento da pressão militar pode facilitar concessões por parte do grupo. Os reféns estão retidos na Faixa de Gaza há quase dois anos.
Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump criticou a situação, afirmando que o uso de reféns pelo Hamas é uma forma de extorsão inaceitável. Apesar das acusações de fome generalizada em Gaza, Israel rejeitou essas alegações, destacando o envio de ajuda humanitária desde o início dos conflitos em outubro de 2023. O Departamento de Estado dos EUA corrobora a visão israelense sobre a narrativa de fome promovida pelo Hamas.
Perguntas e Respostas
Qual é o objetivo da comitiva israelense que está indo à Faixa de Gaza?
A comitiva israelense está programada para negociar com o Hamas a liberação de cerca de 50 reféns.
O que motivou o aumento da pressão militar de Israel na região?
O aumento da pressão militar ocorreu após Tel Aviv ser alvo de um ataque do Iêmen, com a expectativa de que isso facilite concessões por parte do Hamas.
Qual é a posição dos Estados Unidos em relação à situação dos reféns e a narrativa de fome em Gaza?
O presidente Donald Trump criticou a situação, considerando o uso de reféns pelo Hamas como extorsão inaceitável. O Departamento de Estado dos EUA endossa a visão israelense sobre a narrativa de fome promovida pelo Hamas.
Há quanto tempo os reféns estão retidos na Faixa de Gaza?
Os reféns estão retidos na Faixa de Gaza há quase dois anos.
Assista ao vídeo - Autoridades israelenses vão enviar comitiva para negociar com o Hamas a libertação de reféns
Veja também
Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!