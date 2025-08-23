Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Israel busca libertação de reféns em negociação com Hamas

Pressão militar aumenta na Faixa de Gaza; Tel Aviv sofre ataque

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Israeli delegation to negotiate with Hamas for the release of about 50 hostages in Gaza.
  • In response to attacks, Israel increased military pressure on Hamas by destroying rocket launch sites.
  • Trump criticizes hostage situation, calling it unacceptable extortion by Hamas.
  • Israel refutes claims of widespread hunger in Gaza, emphasizing humanitarian aid efforts.

 

Autoridades israelenses vão enviar comitiva para negociar com o Hamas a libertação de reféns
Autoridades israelenses vão enviar comitiva para negociar com o Hamas a libertação de reféns

Uma comitiva israelense está programada para negociar com o Hamas a libertação de cerca de 50 reféns na Faixa de Gaza. O movimento ocorre após Tel Aviv ser alvo de um ataque do Iêmen, que deixou a cidade sob alerta, mas sem vítimas.

Na mesma região, o exército de Israel destruiu postos de lançamento de foguetes empregados pelos terroristas do Hamas. Autoridades israelenses acreditam que o aumento da pressão militar pode facilitar concessões por parte do grupo. Os reféns estão retidos na Faixa de Gaza há quase dois anos.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump criticou a situação, afirmando que o uso de reféns pelo Hamas é uma forma de extorsão inaceitável. Apesar das acusações de fome generalizada em Gaza, Israel rejeitou essas alegações, destacando o envio de ajuda humanitária desde o início dos conflitos em outubro de 2023. O Departamento de Estado dos EUA corrobora a visão israelense sobre a narrativa de fome promovida pelo Hamas.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo da comitiva israelense que está indo à Faixa de Gaza?


A comitiva israelense está programada para negociar com o Hamas a liberação de cerca de 50 reféns.

O que motivou o aumento da pressão militar de Israel na região?


O aumento da pressão militar ocorreu após Tel Aviv ser alvo de um ataque do Iêmen, com a expectativa de que isso facilite concessões por parte do Hamas.

Qual é a posição dos Estados Unidos em relação à situação dos reféns e a narrativa de fome em Gaza?


O presidente Donald Trump criticou a situação, considerando o uso de reféns pelo Hamas como extorsão inaceitável. O Departamento de Estado dos EUA endossa a visão israelense sobre a narrativa de fome promovida pelo Hamas.

Há quanto tempo os reféns estão retidos na Faixa de Gaza?

Os reféns estão retidos na Faixa de Gaza há quase dois anos.

Assista ao vídeo - Autoridades israelenses vão enviar comitiva para negociar com o Hamas a libertação de reféns

Veja também


Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.