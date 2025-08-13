Israel descobre terroristas disfarçados na Faixa de Gaza
Drones capturam imagens de militantes do Hamas se passando por voluntários
O Exército de Israel identificou militantes do Hamas disfarçados de voluntários humanitários na Faixa de Gaza. Drones israelenses registraram imagens dos homens armados usando coletes amarelos e um carro com adesivos da World Central Kitchen. Após confirmar a fraude, as forças israelenses neutralizaram os cinco suspeitos.
Um relatório do governo israelense contesta alegações de desnutrição em massa na região, acusando o Hamas de manipular dados sobre mortes. Esforços diplomáticos estão em andamento no Cairo, com representantes do Egito, Qatar e Estados Unidos buscando mediar um cessar-fogo para evitar uma operação militar israelense.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta de libertação parcial de reféns, mas afirmou que Israel permitirá a saída de palestinos durante a ofensiva militar como uma opção voluntária. Um relatório do Ministério da Saúde de Israel revela abusos físicos e psicológicos sofridos por reféns nas mãos do Hamas, alertando para sequelas graves entre os cativos restantes.
