Israel descobre terroristas disfarçados na Faixa de Gaza

Drones capturam imagens de militantes do Hamas se passando por voluntários

  • Israel identifica militantes do Hamas disfarçados de voluntários humanitários na Faixa de Gaza.
  • Drones israelenses conseguem registrar imagens de homens armados com coletes amarelos.
  • Forças israelenses neutralizam cinco suspeitos após confirmar a fraude.
  • Negociações diplomáticas buscam um cessar-fogo entre Israel e Hamas, enquanto Netanyahu rejeita proposta de libertação de reféns.

 

O Exército de Israel identificou militantes do Hamas disfarçados de voluntários humanitários na Faixa de Gaza. Drones israelenses registraram imagens dos homens armados usando coletes amarelos e um carro com adesivos da World Central Kitchen. Após confirmar a fraude, as forças israelenses neutralizaram os cinco suspeitos.

Um relatório do governo israelense contesta alegações de desnutrição em massa na região, acusando o Hamas de manipular dados sobre mortes. Esforços diplomáticos estão em andamento no Cairo, com representantes do Egito, Qatar e Estados Unidos buscando mediar um cessar-fogo para evitar uma operação militar israelense.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta de libertação parcial de reféns, mas afirmou que Israel permitirá a saída de palestinos durante a ofensiva militar como uma opção voluntária. Um relatório do Ministério da Saúde de Israel revela abusos físicos e psicológicos sofridos por reféns nas mãos do Hamas, alertando para sequelas graves entre os cativos restantes.

Quais ações Israel tomou ao identificar militantes do Hamas disfarçados?

O Exército de Israel identificou militantes do Hamas disfarçados de voluntários humanitários na Faixa de Gaza e, após confirmar a fraude, neutralizou cinco suspeitos.


Qual é a posição do governo israelense em relação às alegações de desnutrição na Faixa de Gaza?

Um relatório do governo israelense contesta as alegações de desnutrição em massa na região, acusando o Hamas de manipular dados sobre mortes.

O que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou sobre a situação dos reféns?

Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta de liberação parcial de reféns, mas afirmou que Israel permitirá a saída de palestinos durante a ofensiva militar como uma opção voluntária.


Que tipo de abusos os reféns enfrentam segundo o Ministério da Saúde de Israel?

Um relatório do Ministério da Saúde de Israel revela abusos físicos e psicológicos sofridos por reféns nas mãos do Hamas, alertando para sequelas graves entre os cativos restantes.

