Israel descobre terroristas disfarçados na Faixa de Gaza

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Israel identifica militantes do Hamas disfarçados de voluntários humanitários na Faixa de Gaza.

Drones israelenses conseguem registrar imagens de homens armados com coletes amarelos.

Forças israelenses neutralizam cinco suspeitos após confirmar a fraude.

Negociações diplomáticas buscam um cessar-fogo entre Israel e Hamas, enquanto Netanyahu rejeita proposta de libertação de reféns.

O Exército de Israel identificou militantes do Hamas disfarçados de voluntários humanitários na Faixa de Gaza. Drones israelenses registraram imagens dos homens armados usando coletes amarelos e um carro com adesivos da World Central Kitchen. Após confirmar a fraude, as forças israelenses neutralizaram os cinco suspeitos.

Um relatório do governo israelense contesta alegações de desnutrição em massa na região, acusando o Hamas de manipular dados sobre mortes. Esforços diplomáticos estão em andamento no Cairo, com representantes do Egito, Qatar e Estados Unidos buscando mediar um cessar-fogo para evitar uma operação militar israelense.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta de libertação parcial de reféns, mas afirmou que Israel permitirá a saída de palestinos durante a ofensiva militar como uma opção voluntária. Um relatório do Ministério da Saúde de Israel revela abusos físicos e psicológicos sofridos por reféns nas mãos do Hamas, alertando para sequelas graves entre os cativos restantes.

Quais ações Israel tomou ao identificar militantes do Hamas disfarçados?

O Exército de Israel identificou militantes do Hamas disfarçados de voluntários humanitários na Faixa de Gaza e, após confirmar a fraude, neutralizou cinco suspeitos.

Qual é a posição do governo israelense em relação às alegações de desnutrição na Faixa de Gaza?

Um relatório do governo israelense contesta as alegações de desnutrição em massa na região, acusando o Hamas de manipular dados sobre mortes.

O que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou sobre a situação dos reféns?

Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta de liberação parcial de reféns, mas afirmou que Israel permitirá a saída de palestinos durante a ofensiva militar como uma opção voluntária.

Que tipo de abusos os reféns enfrentam segundo o Ministério da Saúde de Israel?

Um relatório do Ministério da Saúde de Israel revela abusos físicos e psicológicos sofridos por reféns nas mãos do Hamas, alertando para sequelas graves entre os cativos restantes.

