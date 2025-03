Israel intensifica operação terrestre em Gaza enquanto EUA mantêm proposta de cessar-fogo Exército israelense avança na Faixa de Gaza; EUA aguardam resposta do Hamas sobre cessar-fogo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h18 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h18 ) twitter

Em meio à operação de Israel em Gaza, EUA afirmam que cessar-fogo com o Hamas ainda está de pé

O governo dos Estados Unidos afirmou que a proposta de cessar-fogo com o grupo Hamas ainda está em vigor, aguardando uma resposta do grupo palestino. Enquanto isso, o Exército israelense iniciou uma operação terrestre na Faixa de Gaza com o objetivo de ampliar a segurança entre as regiões norte e sul do território palestino. Durante a operação, tropas israelenses bombardearam alvos militares associados ao Hamas utilizando tanques para ocupar áreas estratégicas.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, alertou que ações mais severas serão tomadas caso os reféns não sejam libertados e o Hamas não seja desarticulado. Em outra frente de tensão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Irã que cesse o envio de ajuda militar aos Houthis no Iêmen, que têm realizado ataques no Mar Vermelho e apoiado o Hamas em suas ações contra Israel.

