Israel planeja controle total da Faixa de Gaza, diz Netanyahu

Benjamin Netanyahu anuncia plano de controle total da Faixa de Gaza.
Mais de um milhão de pessoas devem ser deslocadas para alojamentos temporários.
Transição para um governo civil árabe deve ocorrer em até cinco meses, com apoio da maioria dos ministros.
Forças israelenses afirmam ter eliminado um batalhão do Hamas e familiares de reféns realizam protestos por resgates.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o país busca exercer controle total sobre a Faixa de Gaza. A declaração foi feita à emissora americana Fox News e prevê que mais de um milhão de pessoas precisariam deixar a área para alojamentos temporários. O plano inclui uma transição para um governo civil árabe em até cinco meses.
A proposta foi aprovada pela maioria dos ministros do governo israelense, exceto pelo chefe das Forças Armadas, Yehiaz Amir, que votou contra. Paralelamente, Egito, Catar e Turquia pressionam o Hamas a retomar negociações diplomáticas. Contudo, Netanyahu acredita que a diplomacia falhou em libertar reféns e defende a derrota do grupo terrorista.
No norte de Gaza, forças israelenses afirmaram ter eliminado um batalhão do Hamas ao destruir um túnel extenso. Em apoio aos sequestrados, familiares participaram de uma ação no sul da Faixa de Gaza, enviando mensagens encorajadoras por megafones. Kobe Oel, pai de um dos reféns, destacou a urgência do resgate.
Veja também
Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!