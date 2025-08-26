Logo R7.com
Israel rebaixa relações diplomáticas com Brasil após impasse

Governo israelense retirou a indicação de Gali Dagan para o cargo de embaixador

O governo israelense decidiu rebaixar suas relações diplomáticas com o Brasil e retirou a indicação de Gali Dagan para o cargo de embaixador. A decisão foi tomada após o Itamaraty não responder ao pedido de autorização necessário para ele assumir a função.

Celso Amorim, assessor da presidência, afirmou que não houve um veto formal por parte do Brasil. As relações entre os dois países já estavam abaladas desde que o presidente Lula comparou a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto. Em consequência dessa declaração, Israel declarou Lula “persona non grata”, levando o Brasil a retirar seu embaixador em Tel Aviv.

Assista ao vídeo - Governo israelense rebaixa relações diplomáticas com o Brasil

