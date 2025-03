Jogador do Bragantino apresenta melhora, mas quadro ainda é grave JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/03/2025 - 21h46 (Atualizado em 16/03/2025 - 01h03 ) twitter

O jogador Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, mostra sinais de recuperação e iniciou o processo de retirada da ventilação mecânica. Internado há nove dias na UTI de um hospital particular em Ribeirão Preto, o atleta sofreu um acidente na rodovia Anhanguera em 4 de março, quando o motorista do carro em que ele estava adormeceu ao volante. Durante o atendimento inicial em Americana, Severino chegou a apresentar um reflexo de tosse, indicando atividade cerebral. Segundo médico especialista, isso demonstra que há neurônios viáveis, ainda que seu quadro neurológico continue grave. Ele respira sem aparelhos por algumas horas e não utiliza mais sedativos, o que impressiona pela velocidade de recuperação.

