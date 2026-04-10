Jornal da Record traz as principais notícias do Brasil e do mundo Telejornal tem formato multiplataforma que inclui boletins informativos e produtos originais exclusivos para o digital

Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro comandam o Jornal da Record Edu Moraes/RECORD

Em 2019, a RECORD lançou um projeto inovador em seu jornalismo. O público conheceu o novo Jornal da Record, o primeiro em formato multiplataforma da emissora, com boletins distribuídos ao longo do dia, além de conteúdo exclusivo gerado para outras mídias. A RECORD NEWS ainda tem boletins JR de hora em hora.

Além da tradicional versão que vai ao ar às 19h55, apresentada por Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy, há ainda na RECORD três boletins completamente ao vivo, com as principais notícias do momento, comandados pelo time de apresentadores do Boletim JR 24H. Um quarto boletim é produzido exclusivamente para a internet.

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Os boletins têm a participação de repórteres de todo o Brasil e de correspondentes internacionais, que comentam as principais notícias do momento.

Todo o conteúdo está disponível também na RECORD NEWS, no R7.com e no RecordPlus.

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Para marcar esta mudança, o Jornal da Record ganhou uma nova trilha sonora, um pacote gráfico original e um cenário moderno, contemporâneo e com equipamentos de última geração, idealizado para ser flexível e permitir diversas combinações e mais mobilidade aos apresentadores. O telejornal tem dois grandes telões, um vertical e outro horizontal, que podem ser usados para entradas ao vivo de repórteres ou para inserção de infografismo.

O conceito multiplataforma do projeto implica em maior interatividade com telespectadores em diversos canais. Além do boletim JR exclusivo para as redes sociais, os apresentadores gravam a escalada com os destaques do dia.

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Outra novidade é que, após o fim do programa jornalístico na televisão, um podcast com a íntegra do programa é publicado nas plataformas de áudio. Ainda, os repórteres do telejornal gravam stories no Instagram com os principais temas do dia.

A RECORD NEWS exibe o Jornal da Record e também transmite os boletins da RECORD. Além deles, produzirá boletins exclusivos. O canal passa, assim, a colocar no ar os boletins JR de hora em hora, num total de 24.

O Jornal da Record têm patrocínio do Bradesco.