Jornalismo da RECORD descobre esquema ilegal de venda de atestados médicos em São Paulo

O flagra foi feito dentro de uma clínica em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Nosso produtor, com uma câmera escondida, chegou ao consultório como se fosse um paciente, foi chamado para o atendimento e pediu um atestado para poder viajar. O médico, Eudes Alves Freire, que tem registro de clínico geral, deu dez dias de afastamento mesmo sem examiná-lo. A 'consulta' com direito a atestado irregular custa R$ 150. Esse mesmo médico forneceu atestados para 58 funcionários de uma empresa de ônibus. No total, esses trabalhadores ficaram 387 dias afastados.

