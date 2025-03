Jornalista Celso Freitas se despede da RECORD após parceria de mais de duas décadas JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 23h42 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A RECORD encerra, nesta terça (11), uma parceria de mais de duas décadas com Celso Freitas, um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. O jornalista acumula mais de 50 anos de uma carreira brilhante na televisão. Desde o começo dos anos 2000, integra o time de talentos da emissora. Em 2006, Celso aceitou o desafio de estar à frente da bancada do Jornal da Record e, desde então, durante 19 anos, ele foi a voz das principais notícias do Brasil e do mundo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD