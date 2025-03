Jovem é preso com armas e explosivos planejando ataque à PF em São Paulo Suspeito de terrorismo foi denunciado por posse ilegal de armamentos JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 00h23 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h23 ) twitter

Jovem de 24 anos é preso suspeito de planejar ataque terrorista na sede da PF em SP

Na zona leste de São Paulo, um jovem de 24 anos foi preso após a polícia encontrar armas e explosivos em sua residência. Ele confessou planejar um ataque à sede da Polícia Federal na capital paulista. Durante buscas no quarto do suspeito, foram encontrados uma granada, armas, dardos e munições, além de um caderno com ameaças a agentes públicos.

A ação policial ocorreu após uma denúncia anônima. O pai do jovem colaborou com as autoridades para facilitar a abordagem. Durante a detenção, o suspeito tentou reagir com um punhal. Em depoimento, ele relatou ter se convertido ao islamismo em 2022 e que sua motivação para adquirir o arsenal estava ligada a operações da Polícia Federal contra o Estado Islâmico no Brasil.

O jovem está sob custódia e enfrentará acusações de posse ilegal de armas, tentativa de homicídio e terrorismo.

