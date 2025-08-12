Jovem israelense sobrevive a 505 dias como refém do Hamas Omer Chemitov relata torturas e sobrevivência após sequestro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h49 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Omer Chemitov, um israelense de 22 anos, foi sequestrado pelo Hamas durante um festival de música em outubro de 2023.

Após 505 dias em cativeiro, enfrentando torturas e condições extremas, foi libertado em fevereiro de 2024.

Durante o cativeiro, passou 50 dias em uma cela subterrânea recebendo apenas água salgada e um pedaço de pão por dia.

Apesar das dificuldades, Omer manteve a esperança de retornar para casa e nunca perdeu a fé na sobrevivência.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Omer Chemitov, um israelense de 22 anos, foi mantido refém por 505 dias pelo grupo terrorista Hamas, após ser sequestrado durante um festival de música perto da fronteira entre Israel e Gaza em outubro de 2023. Ele foi libertado em fevereiro deste ano após um acordo de cessar-fogo temporário.

Durante o cativeiro, Omer enfrentou condições extremas, passando 50 dias em uma cela subterrânea apertada sem banheiro ou chuveiro e recebendo apenas água salgada e um pedaço de pão por dia. Ele sofreu tortura psicológica com ameaças constantes de morte.

O sequestro foi confirmado por seu pai através de um sinal de GPS e a divulgação de um vídeo pelo Hamas. Apesar das dificuldades, Omer manteve a esperança de retornar para casa, acreditando na segurança de sua família.

No dia de sua libertação, ele testemunhou mais atos de crueldade dos sequestradores. Apesar do sofrimento extremo durante o cativeiro, Chemitov nunca perdeu a fé na sobrevivência.

‌



Quem é Omer Chemitov e qual foi sua experiência com o Hamas?

Omer Chemitov é um israelense de 22 anos que foi mantido refém pelo grupo terrorista Hamas por 505 dias, após ser sequestrado durante um festival de música perto da fronteira entre Israel e Gaza em outubro de 2023. Ele foi libertado em fevereiro de 2024, após um acordo de cessar-fogo temporário.

Quais foram as condições que Omer enfrentou durante seu cativeiro?

Durante o cativeiro, Omer enfrentou condições extremas, passando 50 dias em uma cela subterrânea sem banheiro ou chuveiro, recebendo apenas água salgada e um pedaço de pão por dia. Ele também sofreu tortura psicológica com ameaças constantes de morte.

‌



Como foi a confirmação do sequestro de Omer?

O sequestro de Omer foi confirmado por seu pai, que localizou o filho através de um sinal de GPS, além da divulgação de um vídeo pelo Hamas que mostrava Omer como refém.

Apesar das dificuldades, Omer Chemitov conseguiu manter alguma esperança durante o cativeiro?

Sim, apesar das dificuldades extremas e do sofrimento, Omer nunca perdeu a fé na sobrevivência e acreditou na segurança de sua família, mantendo esperança de retornar para casa.

Veja também

‌



Repórter teria ligação com o Hamas, diz o governo israelense; Al-Jazeera e Hamas negam envolvimento

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Nações Unidas pedem investigação imparcial para apurar morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza Seis pessoas são atropeladas em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro Casal é indiciado por homicídio depois de morte de jovem grávida dentro de motel em Goiás Donald Trump declara emergência de segurança pública na capital dos Estados Unidos Garimpeiros ilegais usam estradas de terra como pistas para aviões que transportam ouro em Roraima Israelense fica sob poder de terroristas do Hamas por mais de 500 dias Pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe morre aos 39 anos CBF começa a debater implementação de fair play financeiro no futebol brasileiro Cidades de Santa Catarina registram temperaturas negativas nesta segunda-feira (11) Confira a previsão do tempo para esta terça (12) Confusão em casa noturna termina com morte de segurança, em Pará de Minas (MG) Cinco pessoas são presas em Salvador acusadas de furto em shoppings de cinco estados do Nordeste Corregedoria da Câmara amplia prazo para definir punições a deputados que ocuparam plenário Empresários afetados por tarifaço ainda aguardam medidas de ajuda preparadas pelo governo Corinthians anuncia Vitinho como reforço para o ataque Tarifaço de Trump: presidente Lula defende soberania nacional durante evento sobre educação MP-PB apura denúncias de exploração de menores contra influenciador digital Hytalo Santos Dois turistas britânicos são dopados após aceitarem bebidas em festa no Rio de Janeiro Deputados apresentam projetos de lei para proteger crianças da exposição nas redes sociais Maioria dos brasileiros acredita que Lula não fez o necessário para evitar tarifaço

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!