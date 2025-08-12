Logo R7.com
Jovem israelense sobrevive a 505 dias como refém do Hamas

Omer Chemitov relata torturas e sobrevivência após sequestro

Omer Chemitov, um israelense de 22 anos, foi mantido refém por 505 dias pelo grupo terrorista Hamas, após ser sequestrado durante um festival de música perto da fronteira entre Israel e Gaza em outubro de 2023. Ele foi libertado em fevereiro deste ano após um acordo de cessar-fogo temporário.

Durante o cativeiro, Omer enfrentou condições extremas, passando 50 dias em uma cela subterrânea apertada sem banheiro ou chuveiro e recebendo apenas água salgada e um pedaço de pão por dia. Ele sofreu tortura psicológica com ameaças constantes de morte.

O sequestro foi confirmado por seu pai através de um sinal de GPS e a divulgação de um vídeo pelo Hamas. Apesar das dificuldades, Omer manteve a esperança de retornar para casa, acreditando na segurança de sua família.

No dia de sua libertação, ele testemunhou mais atos de crueldade dos sequestradores. Apesar do sofrimento extremo durante o cativeiro, Chemitov nunca perdeu a fé na sobrevivência.


Quem é Omer Chemitov e qual foi sua experiência com o Hamas?

Omer Chemitov é um israelense de 22 anos que foi mantido refém pelo grupo terrorista Hamas por 505 dias, após ser sequestrado durante um festival de música perto da fronteira entre Israel e Gaza em outubro de 2023. Ele foi libertado em fevereiro de 2024, após um acordo de cessar-fogo temporário.

Quais foram as condições que Omer enfrentou durante seu cativeiro?

Durante o cativeiro, Omer enfrentou condições extremas, passando 50 dias em uma cela subterrânea sem banheiro ou chuveiro, recebendo apenas água salgada e um pedaço de pão por dia. Ele também sofreu tortura psicológica com ameaças constantes de morte.


Como foi a confirmação do sequestro de Omer?

O sequestro de Omer foi confirmado por seu pai, que localizou o filho através de um sinal de GPS, além da divulgação de um vídeo pelo Hamas que mostrava Omer como refém.

Apesar das dificuldades, Omer Chemitov conseguiu manter alguma esperança durante o cativeiro?

Sim, apesar das dificuldades extremas e do sofrimento, Omer nunca perdeu a fé na sobrevivência e acreditou na segurança de sua família, mantendo esperança de retornar para casa.

