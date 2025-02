JR 15 Min #1115 | FGTS: quem tem direito ao saldo retido no saque-aniversário JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 21h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um tema que interessa a milhões de trabalhadores brasileiros: as novas regras do saque-aniversário do FGTS e o saque-rescisão. Nesta sexta (28), o governo federal deve assinar uma medida provisória que promete liberar o acesso ao saldo do FGTS para quem aderiu ao saque-aniversário. Com isso, mais de 12 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados. Quem tem direito ao saque? E quais são as diferenças em relação ao saque-rescisão? E como isso pode impactar a economia? Adriana Perroni e o repórter Thiago Nolasco conversam com a advogada e doutora em Direito do Trabalho, Christiani Marques.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD