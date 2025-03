JR 15 Min #1116 | Fase decisiva no Paulistão: quem avança para a semifinal?

JR 15 Min #1116 | Fase decisiva no Paulistão: quem avança para a semifinal? JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 20h29 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h10 ) twitter

Após 12 rodadas cheias de emoção, com gols históricos e jogadas de tirar o fôlego, chegou a hora do mata-mata no Campeonato Paulista de futebol, o Paulistão. Mais de 1 milhão de torcedores acompanharam a fase de grupos nos estádios e, agora, a disputa fica ainda mais acirrada. O Corinthians, dono da melhor campanha e da maior média de público, enfrentará o Mirassol em casa. A bola rola no domingo (2), com transmissão ao vivo da RECORD, a partir das 18h30. Mas o que esperar dessas quartas de final? O Corinthians mantém o favoritismo ou pode ser surpreendido? Quais jogadores podem decidir os confrontos? E quem chega mais forte para a reta final do torneio? Adriana Perroni e o repórter Jean Brandão conversam com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli.

