JR 15 Min #1118 | Câncer de mama no Brasil: qual a idade ideal para a mamografia? JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/03/2025 - 20h14 (Atualizado em 05/03/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. Só em 2024, mais de 70 mil novos casos da doença foram registrados no Brasil. Apesar da gravidade, o protocolo para rastrear a doença divide opiniões. Enquanto entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) defendem que a mamografia, exame de imagem para detectar a doença, deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos, autoridades públicas, como o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer (Inca), recomendam entre 50 e 69 anos, a cada dois anos. Mas por que existe essa diferença de recomendação? Qual a idade ideal para começar a fazer mamografia? Quais são os riscos de realizar esse exame antes do recomendado? Luiz Fara Monteiro e a repórter Marcela Varasquim conversam com a radiologista do Hospital Moriah e especialista em imagem mamária, Mônica Rudner.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD